مخرجه "ليه لأ" لـ"الفجر الفني": وجود مريم نعوم فى العمل هو أول مادفعني لإخراجه

السبت 06/فبراير/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت المخرجة مريم أبو عوف، عن سعادتها الشديدة بإخراج مسلسل "ليه لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.

وكشفت المخرجة مريم أبو عوف عن ماجذبها لإخراج مسلسل "ليه لأ"، ذكرت أن وجود المؤلفة مريم نعوم، كان أول شيء حمسها، لإخراج العمل، وعندما جلست معها وعرفت الفكرة، أعجبت بها كثيراً، بالإضافة إلى وجود أمينة خليل في العمل، كان حافزا لها كما ذكرت.

يذكر أن مسلسل ليه لأ من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.

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