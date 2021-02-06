أديب ناعيا عزت العلايلي: بدأ من الصفر وأصبح ملء السمع والإبصار

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح اليوم، مشيرا إلى أنه قيمة فنية عظيمة، مضيفا أن عزت العلايلي ينتمي إلى الفنانين المثقفين.





وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن عزت العلايلي بدأ من الصفر وأصبح ملء السمع والأبصار، موضحا أن العلايلي يجبر الناس على احترامه بأعماله الفنية، معلقا: "كله كوم وفيلم الأرض كوم.. تاريخ".





وتابع أن عزت العلايلي ينتمي لجيل عبقري من الفنانين، موضحا: "أنا في فنانين بشوفهم اليومين دول مش عارف هما بيقولوا إيه".





في سياق منفصل، قال محمود عزت العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، والذي وافته المنية ظهر اليوم الجمعة: "أعزي كل محبي الفنان الكبير"، موضحًا أن أيامه الأخيرة مثل أيامه العادية ولم يكن هناك شيئًا خاصًا.





وتابع العلايلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الفنان الراحل كان يحمل الكثير من الامتنان في الفترة الأخيرة بعد تكريمه في مهرجان الإسكندرية.





وأضاف العلايلي، أن الفنان كان سعيدًا في الفترة الأخير بسبب المقابلات الأخيرة من خلال شاشات التليفزيون، وكان يعبر عن نفسه بشكل جيد، متابعا: "الفنان الراحل استطاع الحديث عن عن تاريخه وحياته الشخصية بشكل به أريحية كبيرة".



