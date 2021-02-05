تونس تقترض 250 مليون يورو لتمويل ميزانيتها الجديدة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
رويترز

مسؤول تونسي كبير hgيوم الجمعة إن بنوكا تونسية وافقت على إقراض الحكومة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية 2021.

تحتاج الحكومة حوالي 19.5 مليار دينار (‭‭‭‭7.2‬‬‬‬ مليار دولار) لتمويل عجز ميزانية هذا العام، منها خمسة مليارات دولار من القروض الأجنبية و2.2 مليار دولار من السوق المحلية.

وتحدد الميزانية سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.

تواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى

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تونس وميزانية العام الجديد 2021 تونس

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