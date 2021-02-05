العدل جروب توضح حقيقة مانشر حول أسباب اعتذار هيفاء وهبي من حرب أهلية (أسم مؤقت)



وقال المسؤل الإعلامي للشركة إن ماجاء بأحد المواقع الفنيه حول أسباب عدم مشاركة هيفاء وهبي بمسلسل حرب أهلية ( إسم مؤقت )معلومات مغلوطة وبعيدة تماما عن الصحة، وان اسباب الاعتذار بعيدة تماما عن الاتفاقات المادية أو بوسترات العمل.



مؤكدا أن الشركة تحرص دائما على نشر أخبارها بشكل مستمر وكان آخرها مانشرته أمس من مفاجأة مشاركة النجم باسل خياط النجمه يسرا بمسلسل حرب أهلية ( إسم مؤقت)، وناشد العدل المواقع الصحفية بضرورة تحري الدقة فيما ينشر من اخبار، والرجوع إلى القائمين على الشركة لمعرفة الحقائق

نفت شركة العدل جروب ما نشره أحد المواقع الفنيه بشأن اعتذار الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا.