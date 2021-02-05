اتحاد الكرة يدرس وضع موعد مباراة الأهلي فى كأس مصر عقب المونديال

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يدرس الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد ولجنة المسابقات التى يشرف عليها محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية، وضع مواجهة الأهلي فى دور ال 32 من بطولة كأس مصر فور العودة من قطر بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الفوز على نظيره الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات.

وتقام قرعة دور ال 32 من بطولة كأس مصر غدً السبت فى مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما أقيمت الأدوار السابقة خلال الأيام الماضية.

ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونيخ الألماني ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

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