باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

طلب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع أحمد سامي، مدافع نادي بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.





وأبدى جايمي باتشيكو إعجابه الشديد بالقدرات الفنية والبدنية لمدافع بيراميدز، خلال مشاركاته الأخيرة مع الفريق السماوي في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وطلب باتشيكو من إدارة نادي الزمالك التعاقد مع أحمد سامي، بداية الموسم المقبل، من أجل تدعيم دفاعات الفريق.





وكان الزمالك قد خسر في الجولة الماضية، أمام نظيره غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب المحلة.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



