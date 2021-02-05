سواريز يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

تحدث الأوروجوياني لويس سواريز نجم هجوم أتلتيكو مدريد الإسباني عن طريقة مغادرته لصفوف برشلونة في الصيف الماضي.





وقال سواريز في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: "عندما أبلغني برشلونة أنهم لا يعتمدون علي، كان الأمر صعبًا، لم أكن أتوقع هذا القرار".





وأضاف :"لقد كانت لحظات صعبة للغاية بسبب الطريقة التي حدث بها الأمر، حيث اتصل بي كومان وأخبرني أنني لست ضمن خططه".





وتابع :"عندما أعلن برشلونة رسميًا أنهم لا يعتمدون علي، بدأت المحادثات مع أتلتيكو مدريد وتحديدًا مع سيميوني وميجيل آنخيل".





وأردف قائلا:"كان هناك اهتمام من العديد من الأندية، ليس فقط يوفنتوس لكني أردت اتخاذ القرار الصحيح والأفضل لي ولعائلتي".





واستطرد قائلا:" سيميوني من المدربين الذين يقنعونك برغبته وإيجابيته وبكل ما يعرفه، أنا أعتمد على الاقتناع بالمدير الفني من حديثه أكثر من الاعتماد على أسلوب اللعب".





وتابع حديثه:"سيميوني مدرب يتواصل معك ويحفزك، لا أرغب في أن أكون مدربًا، من يقوم بهذا الدور يعاني كثيرًا ولا يستطيع إسعاد الجميع".





وأضاف:"تحدثت مع ميسي بعد ظهر الأمس وكان سعيدًا جدًا بالانتصار على غرناطة, إنه يلعب بمستوى مذهل ولا يزال الأفضل في العالم".





وواصل:"ميسي سيعتزل في المكان الذي يريده، يمكنه أن يقرر إذا كان يريد الاعتزال في برشلونة أو في الأرجنتين أو في أي مكان آخر".





وعن مشاهدته يلعب مع ميسي في نفس الفريق مرة أخرى, اختتم سواريز تصريحاته قائلا:" ربما في مباراة ودية".



