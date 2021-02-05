أنخفاض اسعار المنازل 0.3% في بريطانيا يناير الماضي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:36 م
منازل بريطانيا
منازل بريطانيا
وكالات

قالت هيالفاكس للإقراض العقاري يوم الجمعة إن أسعار المنازل البريطانية انخفضت الشهر الماضي للمرة الأولى منذ مايو، إذ بدأ ازدهار في النشاط في أواخر العام الماضي يفقد الزخم، مما يكرر بيانات مماثلة صادرة عن نيشن وايد المنافسة في الأسبوع الماضي.

 

وقالت هاليفاكس، وهي جزء من مجموعة لويدز المصرفية، إن أسعار المنازل انخفضت 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني بعد أن استقرت في ديسمبر كانون الأول، في أداء أضعف من متوسط الزيادة البالغة 0.3 بالمئة الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

 

ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كانت أسعار المنازل أعلى 5.4 بالمئة في يناير كانون الثاني، لتتباطأ من نمو ستة بالمئة في ديسمبر كانون الأول وهي أقل زيادة سنوية منذ أغسطس آب.

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