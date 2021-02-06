وزير الاتصالات: بعد 1 أبريل تركيب شبكة الألياف الضوئية في العقارات سيكون مثل الكهرباء

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تفاصيل توقيع بروتكول مع المركز القومي لبحوث الإسكان لتفعيل الكود المصري لشبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني، موضحا أن بموجب هذا البروتكول أصبحت شبكة الألياف الضوئية ضمن المرافق التي يتوجب كل صاحب عقار إدخالها إلى عقاره.





وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه اعتبارا من 1 إبريل هذا الكود واجب النفاذ، أي أن أي صاحب عقار يبدأ في البناء بعد هذا التاريج لا بُد وأن يكون هناك شبكة ألياف ضوئية بالعقار مثلها مثل الكهرباء والماء.



