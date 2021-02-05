بحضور أشرف زكي.. إقامة جنازة عزت العلايلي في مسجد المروة (صور)
الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:00 م
مي مرسي
أقيمت منذ قليل جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، والذي توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ86 عاما.
وحرص عدد من نجوم الفن حضور الجنازة، وكان أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإلهام شاهين، وبوسي شلبي ورشوان توفيق.
يذكر أن الفنان عزت العلايلي توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشارك "العلايلي" ف عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لقت إعجاب الجمهور منها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.
وحرص عدد من نجوم الفن حضور الجنازة، وكان أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإلهام شاهين، وبوسي شلبي ورشوان توفيق.
يذكر أن الفنان عزت العلايلي توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشارك "العلايلي" ف عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لقت إعجاب الجمهور منها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.
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