أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حضر عدد كبير من نجوم الفن جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، والذي توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ86 عاما.

ومن أبرز حاضرين الجنازة من الفنان الدكتور أشرف زكي والفنان رشوان توفيق وإلهام شاهين ولبلبة، والإعلامية بوسي شلبي.

وأقيمت الجنازة بجانب مستشفى دريم لاند في مسجد المروة.

يذكر أن الفنان عزت العلايلي توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشارك "العلايلي" ف عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لقت إعجاب الجمهور منها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)
أبرزهم إلهام شاهين و لبلبة.. جنازة عزت العلايلي بحضور نجوم الفن (صور)

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