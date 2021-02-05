صلاح خارج سباق المتنافسين على جائزة لاعب شهر يناير

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
شهدت قائمة المتنافسين على جائزة لاعب شهر يناير بالبريميرليج، غياب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن أعلنت رابطة الدوري  قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة لاعب شهر يناير بالدوري الإنجليزي والتي شهدت تواجد ثنائي مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان وجون ستونز.

وتواجد ثنائي أرسنال بوكايو ساكا، وبيرند لينو، حارس مرمى المدفعجية، ضمن القائمة التي  إلى جانب كريج داوسن، مدافع وست هام يونايتد، وجالك جريليش، قائد أستون فيلا، وجيمس ماديسون، لاعب ليستر سيتي، وماتيوس بيريا، لاعب وست بروميتش ألبيون.

يذكر أن صلاح كان ضمن قائمة المتنافسين على الجائزة في شهر ديسمبر والتي حسمها برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد لصالحه، وغاب البرتغالي أيضًا عن قائمة المتنافسين على الجائزة عن شهر يناير.

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