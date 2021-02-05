المصرية للاتصالات "وي".. الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي عن شهر فبرراير 2021 والطرق المتاحة للدفع (فاتورة التليفون الارضي)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:10 م
فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي

المصرية للاتصالات "وي".. الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي عن شهر فبرراير 2021 والطرق المتاحة للدفع (فاتورة التليفون الارضي)

الاستعلام عن فاتورة الخط  الارضي  بدأ الكثير يبحث عنها المشتركين لأن فترة السماح المتبقية للدفع لا  تزيد عن 10 أيام ويجب التوجه لبدء عملية الدفع القيمة المطلوبة قبل حلول 15 من فبراير الجاري 2021 وتلك الموعد هو الذي تم تحديده للدفع، والتي أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات وي. 

زادت قيمة فاتورة الأرضي  من 50 جنيه إلى 70 جنيه وهذا بسبب إضافة ميزة إظهار  رقم الطالب والتي يعتقد الكثير أن لا يوجد لها أهمية والبعض يعتقد أنهم من أهم المزايا التي تم إضافتها لأن يوجد بداخل المنزل تليفون أرضي يتتوالصلون ويستقبلون المكاملنات من أصدقائهم وأقاربهم ويتعرفون بكل سهولة على المكالمات الفائتة خلال عدم تواجدهم بالمنزل، كما أن سرعة الأنترنت تتعلق بفاتورة الأرضي للعملاء المشتركين بالإنترنت المنزلي التابعة  للمصرية للاتصالات وتي إي داتا تابعوا معنا وسوف تتعرفون على خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة الأرضي فبراير 2021
- الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات "وي" (اضغط هنا).
- الضغط على دفع فاتورة الأرضي.
- إدخال كود المحافظة.
- إدخال رقم التليفون الأرضي.
- الضغط على اظهار  الفواتير.
- يتم عرض قيمة الفاتورة.

مميزات دفع فاتورة الأرضي
الدفع أصبح في غاية السهولة بدون مجهود وبأقل ممكن فقط بالرقم الخاص بالتليفون الارَي عليكم اختيار طريقة الدفع ومنها الدفع خلال الاستعلام أونلاين بفيزا كارت أو من تطبيق وي أو من خلال ماكينات Atm أو من خلال ماكينات فوري أماني ومصاري خدماتي أو التوجه لإحدى فروع المصرية للاتصالات.

المصرية للاتصالات "وي".. الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي عن شهر فبرراير 2021 والطرق المتاحة للدفع (فاتورة التليفون الارضي)

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