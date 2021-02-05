أول تعليق من سواريز على تسريب عقد ميسي

أكد مهاجم أتلتيكو مدريد، لويس سواريز، وزميل ليونيل ميسي في برشلونة لمدة 6 مواسم، أنه لا يفهم لماذا يحمل البعض كل هذا الشر ليكشفوا عن أمر شخصي كعقد لاعب كرة القدم الأرجنتيني.

قال النجم الأوروغوياني (34 عاماً) لبرنامج "التزانزستور" على شبكة أوندا ثيرو الإذاعية الإسبانية بقوله: "فوجئت بالأمر، لأنني لا أرى أي معنى ولا أي سبب، ولا أفهم لماذا يحمل بعض الناس الكثير من الشر لكشف أمر خاص للغاية، وشخصي للغاية، مع كل ما قدمه ليو للنادي وما وصل إليه برشلونة بفضل ميسي، وعلى الرغم من أنه ليس هناك لاعب فوق ناد ما، فإن ما منحه ليو لبرشلونة لم يقدمه أي لاعب آخر".

وتطرق مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي، إلى قيمة عقد النجم الأرجنتيني، الذي يبلغ إجمالاً أكثر من 555 مليون يورو في 4 مواسم، حسبما كشفت صحيفة إل موندو الإسبانية، الأحد الماضي.

وأكد أنه لا يعرف من كشف هذه المعلومات، وقال: "هناك أربعة أو خمسة أشخاص يعرفون ذلك، لم نتحدث عن ذلك، لم أسأله عن أي شيء، فهذه قضايا حساسة وأنا أفضل تجنبها، كما فعل هو وتجنب الحديث عن مواقف قضيت خلالها أوقاتاً سيئة".

وبخصوص رحيله من برشلونة إلى "الأتلتي"، أكد المهاجم الدولي أنه لم يكن يتوقع أن يستغني عنه برشلونة هذا الموسم.

وقال: "لم أكن أتوقع ذلك، كانت هناك بعض الشائعات، وكان هذا أكثر ما أزعجني، اتصل بي المدرب ذات يوم، وأخبرني أنه لن يعتمد علي، وأنه قام بوضع خطة ولن يعتمد علي، في تلك اللحظة أخبرته أنني قبلت قراره".

وأضاف: "لم يشرحوا لي أي شيء، لم يكن هناك شيء مكتوب، لكن كان قرار المدرب مع مجلس الإدارة، لم أتحدث معه رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو، تحدث معه المحامي عني".

وذكر سواريز أنه كان هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه ليس فقط يوفنتوس، ولكن أندية أخرى، لكنه لم يرغب في الحديث عن أي شيء حتى رحل عن برشلونة.

وكشف المهاجم المخضرم أن "الأتلتي" ظهر في تلك اللحظة: "وبعد أيام من الحزن، تغير التفكير بتحديات جديدة، والانتقال إلى ناد يقاتل على أهداف مهمة، كانوا يريدونني أن انضم إليهم، وهذ أمر لا يقدر بثمن بالنسبة لي".