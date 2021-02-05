لينك شغال.. الاستعلام عن المنحة الرئاسية دفعة فبراير 2021 من العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوي العاملة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:44 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021

لينك شغال.. الاستعلام عن المنحة الرئاسية دفعة فبراير 2021 من العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوي العاملة

المنحة الرئاسية دفعه فبراير 2021 ، تحاول الحكومه المصريه ان تقوم بتوفير الخدمات للمواطن الفئات محدودة الدخل حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاق مبادرة العماله الغير منتظمه لكي يقف بجانب العمال الذي فقدوا اعمالهم بسبب تفاقم ازمة وباء كورونا الذي ضرب البلاد منذ بداية العام الماضي ، الجدير بالذكر ان هناك عدد كبير من المواطنين اصبحوا معتمدين بشكل كبير علي هذه الاعانات التي تم صرفها علي دفعتين كل دفعه علي ثلاث مرات حيث تبلغ قيمة المنحه الشهريه خمسمائة جنيه من اصل 1500 جنيه .

المنحة الرئاسية دفعه فبراير 2021
تقوم وزارة القوي العامله بالاشراف التام علي مواعيد صرف الدفعات المستحقه الي الفئات محدودة الدخل التي تم اختيارهم وفقا لانطباق الشروط التي حددتها الوزارة حيث تم التسجيل من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالقوي العامله وذلك للتسهيل علي المواطن وتوفير الوقت وتجنبهم التكدس علي المصالح الحكومية المعنيه بالامر ، الجدير بالذكر ان الدخول علي عبر الموقع يتم عبر مجموعه من الخطوات والتي سنقوم من خلال سطورنا التاليه بشرحها بطريقه بسيطة لذا تابعونا .

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
من خلال هذه الفقره نستعرض لكم الخطوات الواجب اتباعها من اجل ان يتم الاستعلام عن موعد استحقاق دفعه
منحة العماله الغير منتظمة وذلك عبر موقع العماله الغير منتظمة عبر النقاط التاليه :

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
- الضغط علي ايكونه الاستعلام عن منحة العماله الغير منتظمة.
- ادخال الاسم ثلاثيا والرقم القومي في الخانات الفارغة.
- الضغط علي ايكونه استعلام.

لينك شغال.. الاستعلام عن المنحة الرئاسية دفعة فبراير 2021 من العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوي العاملة

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