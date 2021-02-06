7 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام.. تعرف عليها

على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.





وفي السطور الأتية، تقدم " الفجر " الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:





شائعة رفع سعر رغيف الخبز

وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من الشهر المقبل، وشددت على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.





شائعة خصخصة الخدمات الحكومية

وزارة المالية نفت خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، وشددت على استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الاستراتيجية دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.





تأثر إيرادات قناة السويس

هيئة قناة السويس نفت تأثر إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية، مُشددةً على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنًا للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات برية.





خصم تكلفة المحمول من مستفيدي "تكافل كرامة"

وزارة التضامن الاجتماعي، نفت خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول المقدمة لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" من قيمة الدعم النقدي الشهري، مُوضحةً أن جميع خطوط المحمول المقدمة لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك خدمات الاتصالات المتاحة عليها سواء (الدقائق– الرسائل النصية– الميجابايت) مجانية بالكامل، وبدون أي تكلفة أو رسوم إدارية أو ضريبية عليها، وتجدد شهريًا، حيث يهدف توفير تلك الخطوط لمستفيدي البرنامج إلى تسهيل عملية التواصل والرد المباشر على ما يرد من استفسارات والمعالجة الفورية، لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وتسهيل إجراءات التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية.





شائعة إلغاء الأسئلة المقالية من الامتحانات

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 20202021، مُوضحةً أن الأسئلة المقالية مقررة كما هي بكافة امتحانات الصفوف الدراسية دون إلغاء، ليشمل الامتحان جميع الأسئلة المعتادة سواء مقالية أو اختيارية، باستثناء امتحانات الثانوية العامة، نظرًا لأدائها وتصحيحها إلكترونيًا بشكل متكامل على التابلت دون تدخل العنصر البشري.





شائعة تحويل مراكز الشباب لحظيرة مواشي

وزارة الشباب والرياضة، نفت تحويل أي من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية إلى حظيرة مواشي، وأن الفيديو المتداول لا علاقة له بمراكز الشباب نهائيًا، وأوضحت أنه لا يوجد أي مركز شباب في محافظة سوهاج يحمل اسم "نجع العرب"، وأن الأرض المتداولة في الفيديو غير تابعة للوزارة باعتبارها أرض طرح نهر يتعذر إقامة أي منشآت رياضية عليها وفقًا للقرار رقم 92 لسنة 2003، مُشيرةً إلى أن هناك 175 مركز شباب بمحافظة سوهاج منها 13 مركزًا تابعًا للجنة الأولمبية، إلى جانب 35 نادي "هيئة رياضية"، و10 أندية هيئات خاصة، و42 لجنة رياضية.





شائعة الحصول على مقابل مادي لوزارة التضامن