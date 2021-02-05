فتح طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، فتح طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة أمام حركة السيارات بعد التنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر.

كما أهابت الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة، وتوخي الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وطالبت إدارة المرور بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق الصحراوية والساحلية والزراعية الرابطة بين المحافظات، ومنع السرعات أثناء القيادة فى حالة وجود الشبورة، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية بالطرق ومراقبتها بالكاميرات.

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طريق الزعفرانة المرور

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