عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا توقع برشلونة في مواجهة نارية

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في مواجهة قوية ضد نادي إشبيلية.









ومن المُنتظر أن تقام مباراة الذهاب أحد أيام التاسع أو العاشر أو الحادي عشر من شهر فبراير الجاري فيما تقام مباراة الإياب أحد أيام الثاني أو الثالث أو الرابع من مارس القادم على ملعب الكامب نو.









وفي نصف النهائي الآخر يواجه فريق نادي أتلتيك بيلباو فريق نادي ليفانتي حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الباسكي فيما تقام مباراة الإياب في معقل نادي ليفانتي.



