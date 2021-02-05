'فودة': سيناء أرض الأنبياء والبيئة النقية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:32 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
شرم الشيخ - ميسون أبو الحسن

قال اللواء أ ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء لها مكانة مختلفة داخل قلوب المصريين؛ خاصة وأنها عاش بين ربوعها الأنبياء، وسار على ترابها سيدنا عيسى عليه السلام أثناء الرحلة المقدسة، وأشرقت بمرور سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، مما يجعل لها قيمة مميزة ومختلفة.

يأتي ذلك خلال انطلاق فعاليات دورة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، بحضور شباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني، يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021 بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء.

وأضاف أن محافظة جنوب سيناء اكتسبت ما لم تكتسبه أي بقعة أخرى في الأرض، وصارت رمزًا من الرموز الدينية، ومقصدًا للسياحة بمختلف أنواعها، ويقصدها السياح من كل الأديان  فيجد فيها السائح كل ما يريد.

وتابع: "جنوب سيناء محافظة البيئة النقية، وتنطلق ثرواتها بعظمة القُدرة الإلهية، بداية من مدينة شرم السيخ عاصمة السلام العالمي".

ووجه محافظ جنوب سيناء التحية لكل المشاركين بالندوة، متابعًا: "يشرفني أن استقبلكم  شاكرًا حرصكم على إقامة ندوة الإعلام الديني، لتتجدد دعوة الرسل والأنبياء من فوق أرضها المباركة".

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وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء الفجر الإعلام الديني والتحديات المعاصرة

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