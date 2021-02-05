ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2021 عبر الرابط الالكتروني لموقع وزارة التضامن الإجتماعية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:26 م
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021

ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2021 عبر الرابط الالكتروني لموقع وزارة التضامن الإجتماعية

معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2021 مع بداية كل شهر ميلادي جديد يتصدر محرك البحث من المواطنين المصريين معاش تكافل وكرامة الذي قرره ارئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة  وكلف به وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك من الحرص على توفير الحياة الكريمة لعدد من الفئات المستحقة لهذا الدعم حتى يتمكنوا من قضاء متطالبتهم من المأكل والمشرب.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
أعلنت وزراة التضامن الإجتماعي تحت قيادة الدكتورة نفين القباج وزيرة االتضامن أنه تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والمجهود، تم اطلاق موقع الكتروني يتمكن من خلاله المواطنين الإستعلام عن كل مايخص معاش تكافل وكرامة من معرفة  المستحقين وموعد الصرف وغيرة من التسائلات التي تشغل بالهم، وكذلك كا نوع من الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد المنتشر في الأونة الأخيرة.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 
- الدخول على موقع وزارة التضامن (اضغط هنا).
- ثم الضغط على تكافل وكرامة.
- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.
- ملء البيانات المطلوبة من الأسم وغيره.
- وأخيرا الضغط على استعلام.

ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2021 عبر الرابط الالكتروني لموقع وزارة التضامن الإجتماعية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامه 2021

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان عزت العلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 19 ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ يوم

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 15 ساعة

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ 42 دقيقة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو الليثي: هل كان رأفت الهجان عميلًا مزدوجًا؟

منذ ساعة و 26 دقيقة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح ينتظر تحديد مصيره مع ليفربول

منذ 42 دقيقة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2020 | خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة والشروط اللازمة (وزارة التضامن الاجتماعي)

ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة تحديث شهر ديسمبر 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن.. وطريقة تقديم الشكوى

صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2021 | الرابط وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

(استعلم فورا).. أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة يناير 2021 بالرقم القومي عبر رابط سريع من وزارة التضامن الاجتماعي

ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

12:01 م

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

10:01 ص

صلاح ينتظر تحديد مصيره مع ليفربول

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع