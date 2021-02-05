



ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2021 عبر الرابط الالكتروني لموقع وزارة التضامن الإجتماعية





معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2021 مع بداية كل شهر ميلادي جديد يتصدر محرك البحث من المواطنين المصريين معاش تكافل وكرامة الذي قرره ارئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة وكلف به وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك من الحرص على توفير الحياة الكريمة لعدد من الفئات المستحقة لهذا الدعم حتى يتمكنوا من قضاء متطالبتهم من المأكل والمشرب.





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزراة التضامن الإجتماعي تحت قيادة الدكتورة نفين القباج وزيرة االتضامن أنه تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والمجهود، تم اطلاق موقع الكتروني يتمكن من خلاله المواطنين الإستعلام عن كل مايخص معاش تكافل وكرامة من معرفة المستحقين وموعد الصرف وغيرة من التسائلات التي تشغل بالهم، وكذلك كا نوع من الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد المنتشر في الأونة الأخيرة.





خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

- الدخول على موقع وزارة التضامن ( اضغط هنا ).

- ثم الضغط على تكافل وكرامة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

- ملء البيانات المطلوبة من الأسم وغيره.

- وأخيرا الضغط على استعلام.



