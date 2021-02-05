موقع دعم مصر.. طريقة اضافة المواليد الجدد 2021 إلي البطاقات التموينية إلكترونيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:20 م
اضافة المواليد الجدد 2021
اضافة المواليد الجدد 2021

موقع دعم مصر.. طريقة اضافة المواليد الجدد 2021 إلي البطاقات التموينية إلكترونيا 

طريقة إضافة المواليد الجدد 2021، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع دعم مصر للخدمات التموينية التي يمكنك من خلالها أنجاز خدماتك وانت باقي بالمنزل مما يوفر لك الوقت والجهد ويجنبك التزاحم الذي ينقل بدور وباء كورونا ، الجدير بالذكر أن هناك الكثير من المواطنين الذي قاموا بالفعل باستخدام الخدمات المتاحة عبر الموقع وقد أعجبتهم والبعض الأخر يبحثون عن الخطوات الواجب اتباعها من اجل تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للموقع من اجل البدء في الاستفادة من الخدمات المتاحة من خلاله ونحن بدورنا سنشرحها لكم من خلال السطور التالية فتابعونا .

طريقة إضافة المواليد الجدد 2021
يوفر موقع دعم مصر للخدمات التموينيه الكثير من الخدمات التي تعد ضروريه للمواطن حيث انه يمكن من خلاله اضافه المواليد الجدد و حذف المتوفيين وتقديم طلب لاستبدال البطاقه في حالة تلفها او فقدانها كما انه يتم ايضا من خلال الموقع تحديث البيانات والتي من ابرزها رقم الهاتف المحمول ليتم مراسلة صاحب البطاقه في حالة حدوث اي جديد ، الجدير بالذكر ان الدخول عبر الموقع يتطلب مجوعه من الخطوات التي تعد بسيطه ولكن يجب اتباعها بنظام لتتم العمليه بنجاح

خطوات تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر
من خلال هذه الفقره سنقدم لكم مجموعه من الخطوات الهامه التي يمكنكم اتباعها من اجل الاستفاده من الخدمات
المتاحه عبر موقع دعم مصر وذلك بعد اتباع الخطوات التاليه :

- تسجيل الدخول عبر الرابط الالكتروني الخاص بموقع دعم مصر
- الضغط علي زر الخدمات التموينيه واختر من القائمة ضم اسرتي
- قم بتسجيل الرقم القومي ورقم البطاقه التموينيه
- قم باضافه البيانات الخاصه بالفرد الجديد واضفط كلمة تسجيل

موقع دعم مصر.. طريقة اضافة المواليد الجدد 2021 إلي البطاقات التموينية إلكترونيا 

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موقع دعم مصر اضافة المواليد الجدد 2021

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