الجبير لبايدن: سنواصل الوقوف معا في وجه أعدائنا المشتركين

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على وقف دعم الولايات المتحدة لعمليات التحالف في اليمن، قائلا: "سنواصل الوقوف معا في وجه أعدائنا المشتركين".





وقال الجبير في تغريدة عبر "تويتر": "خطاب الرئيس جو بايدن كان تاريخيا وأكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات.. نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات كما فعلنا منذ أكثر من سبعة عقود".





وأضاف: "لقد سفكت دولنا الدماء في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معا في وجه أعدائنا المشتركين".





وكان بايدن أعلن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية بمقر وزارة الخارجية بواشنطن، إن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، مشددا على أن هذه الحرب "يجب أن تنتهي"، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.



