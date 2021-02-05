وزير الأوقاف: المفسدون سرا أشد خطرا من المفسدين جهرا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأديان السماوية جاءت لسعادة الناس، موضحا أن القرآن الكريم تحدث حديثا واضحا لوضع آلية واضحة للتعامل مع المفسدسن والمعطلين لمسيرة الحياة والكون.

وأشار "مختار"، خلال خطبة الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، إلى أن القرآن تحدث عن المنافقين حديثا يكشف طبيعتهم في كل زمان ومكان، لافتا إلى أن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين، حيث وضح القرآن أن المفسدين قسمان إحداهما يعمد إلى الإفساد علانية وخروجا على نظام الدول وهم الخوارج والبغاة.

وأضاف وزير الأوقاف، أن من جعل القتل والإفساد والتخريب منهجا أساسيا له سواء بالقيام به أو الدعوة له فهم بغاة، والفقهاء مجمعون على وجوب قتال البغاة، لافتا إلى أن هناك جماعات خبيثة تدعو للإفساد سرا، وهؤلاء هم المفسدين، منوها بأن خطر المفسدين الذين يتبنوا الفساد سرا أشد من المفسدين جهرا.

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