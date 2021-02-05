"المالية" تطرح 15 مليون قطعة من الفكة تحمل شعار فرق مصر الطبية (صور)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف "جيش مصر الأبيض" على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية فى ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.

ولفت إلى حرص وزارة المالية على تنمية الوعى الوطنى برموز العطاء الإنسانى الذين أثروا حياتنا بمواقفهم الخالدة، وتضحياتهم الغالية، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية؛ تخليدًا لهذه الذكريات العظيمة.

وأوضح وزير  المالية، أن «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة» تُوثق هذا الدور البطولى المتعاظم لـ "جيش مصر الأبيض" فى ذاكرة الأمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة «الجنيه»، و5 ملايين قطعة من فئة "الخمسين قرشًا" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.

وأكد معيط، أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحى، وقد تم إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذى يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

أضاف وزير المالية، أنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا.

وأشار اللواء حسام خضر رئيس "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، إلى حرص وزارة المالية على تنمية الوعى الوطنى بالأحداث التاريخية المهمة والشخصيات الرائدة والمؤثرة فى حياة الشعب المصرى، وقد تم مؤخرًا طرح نحو 3 ملايين قطعة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" فئة الجنيه تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام؛ تخليدًا لذكرى هذه المناسبة، التى تجسد التضحيات الغالية لأبطال الشرطة فى الذود عن الوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه وأراضيه.

ولفت إلى الاهتمام أيضًا بتنمية الوعى الوطنى بالإنجازات غير المسبوقة، حيث تم إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، واقتراح «سك» كل منها على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التاريخية التى تستحق التوثيق، ومنها: "العاصمة الإدارية، والريف المصرى الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وثمانون عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للإسكان، والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجيستى لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبى"، وقد تم سك عدد من المشروعات بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.
المالية تطرح 15 مليون قطعة من الفكة تحمل شعار فرق مصر الطبية (صور)
المالية تطرح 15 مليون قطعة من الفكة تحمل شعار فرق مصر الطبية (صور)

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