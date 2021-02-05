أوربان: هنجاريا قد تبدأ التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الأسبوع القادم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت هنغاريا أن تلقيح سكانها باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا قد يبدأ الأسبوع القادم.


ونقلت وكالة "رويترز" عن تصريح لرئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الذي أدلى به بهذا الشأن في بث الإذاعة الهنغارية.

وكتب وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، الثلاثاء الماضي، على صفحته في "فيسبوك" بأن بلاده تسلمت دفعة أولى من اللقاح الروسي ضد كورونا.

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وقع في وقت سابق اتفاقا مع الجانب الهنغاري حول تصدير اللقاح الروسي إلى هذا البلد. وسجل المعهد الوطني للصيدلة والتغذية بهنغاريا لقاح "سبوتنيك V" بموجب الإجراء الطارئ، لتصبح هنغاريا أول دولة من بلدان الاتحاد الأوروبي تصادق على استخدام اللقاح الروسي.

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هنجاريا لقاح سبوتنيك كورونا

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