محاضرات توعوية وورش فنية ثقافة الأقصر









نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التنمر والعنف وأضرارها" أوضح جمال أبوالمجد تعريف التنمر وأسبابه وعلاجه وخطورة التنمر علي المجتمع ووجوب علاجه، كذلك عقد بالقصر محاضرة بعنوان "فنون الفرجة الشعبية في فن المقامة وخيال الضل" وأوضح رئيس قسم المواهب بالفرع مفهوم المسرح الشعبي والهدف منه وأهم المقامات، بينما نفذ القصر ورشة إعادة تدوير البرطمانات واستخدمت الفنانة نرمين سمير مادة لاصقة وخيش وستان وبطرمان زجاج، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تعزيز ثقافة التسامح" وأوضح عمرو عبد الصبور جملة التغيرات المحلية والعالمية وتطور الحضارة وتعقد العلاقات وبناء نظام قيم عالمي وخلق التسامح قيمة من أهم القيم الإنسانية، كذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "المرأة والفتاة فى ميدان العلوم" وتحدثت سلوى محمد جودة مدرس أول بمدرسة وادى الملوك الإبتدائية عن إسهامات المرأة كثيرة فى مجالات العلوم ولا أحد ينكر هذا ولقد أشاد علماء التاريخ بإنجازات المرأة فى مجال البحوث العلمية المختلفة والتغلب على العوائق التى واجهتها وذكر بعض الأمثلة للمرأة فى مجال العلوم مثل الكيمياء والفيزياء والطب وأن يوم١١ فبراير هو اليوم العالمي للمرأة والفتاة فى العلوم والتكنولوجيا.

















نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "القراءة حياة ضمن برنامج تشجيع القراءة" وتحدث العادلي حسان عن أهمية القراءة للجميع ودور القراءة في إخراج نشئ متعلم، وكذلك عقد بالقصر محاضرة بعنوان "يعني إيه كلمة وطن" وتحدث العادلي حسان محمد عن الوطن وأهمية الأوطان، بينما أعد القصر عرض مسرح عرائس نفذته سلوي جودة بعنوان "ضعف الجهاز المناعي"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية من خامات البيئة نفذها حسن رفاعي بإستخدام ثمرة الدوم لعمل أشكال فنية وعمل مادليات وعقود وكيفية إستخدام ثمار الدوم في العديد من الأشكال الفنية.













عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "التوعية الصحية الدينية للشباب" أوضح الشيخ عمر سيد أبو خليل نظرة الإسلام إلي الإنسان والصحة نعمة من الله سبحانه وتعالي والحفاظ علي النفس البشرية من الضروريات كما وصي الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة والأحاديث الشريفة تحث علي المحافظة علي الصحة العامة والإجراءات الإحترازية والتباعد ولبس الكمامة له الأهمية الكبري للحفاظ علي الصحة والطهارة والنظافة هي من سمات المسلم والمسلمة، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات مناقشة كتاب "التعليم في مصر" وأوضح حسن عبد الباري مثلث العملية التعليمية والعلاقة التفاعلية بين المعلم والتعليم والمدارس الخاصة والمدارس الحكومية ومجهودات الدولة من أجل تطوير التعليم.











