بلدة أمريكية تدفع 6 آلاف دولار لكل من يقرر الانتقال للعيش فيها

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
تحاول بلدة أمريكية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية إغراء سكان جدد للانتقال إليها عبر تقديم حزمة مالية تصل قيمتها إلى 6100 دولار لكل من ينتقل للعيش فيها.

ووفقا لعمدة Natchez، دان غيبسون، فإن الهدف هو "خلق حياة جديدة في المنطقة من خلال جذب العمال الذين "لم يعد يعجبهم بريق المدن الكبيرة ويفضلون الإقامة هنا في جوهرة المدينة".

يذكر أن Natchez تعد أقدم مدينة على طول نهر المسيسيبي وتشتهر بمنازلها التاريخية حيث تضم أكثر من 1000 منزل مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية ويبلغ عدد سكانها حوالي 15000 نسمة وهي أيضا وجهة لتناول الطعام، وقد تم تسميتها "عاصمة البسكويت في العالم".

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