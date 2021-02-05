غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق في مدينة نصر لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة نصر يوم السبت 6 فبراير، من الساعة 10 صباحًا ولمدة 8 ساعات، وذلك نظرًا لأعمال إنشاء كوبري الميثاق، الأمر الذي يترتب عليه تحويل مسار خط مياه قطر 600 المتعارض مع أعمال الكوبري.





والمناطق المتأثرة هي "جميع مراحل زهراء مدينة نصر وبعض مناطق الهجانة".









وأهابت الشركة المخابز والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة مؤكدة على توفير سيارات الشرب في المناطق المتأثرة.