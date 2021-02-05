اعلامي الماني: لقاح "سبوتنيك V" الروسي يثبت جدارته يوما بعد يوم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
دعا الإعلامي الألماني، فيرنر بارتنز، الدول الغربية إلى التخلي عن الأحكام المسبقة والتحيز ضد اللقاح الروسي، وإلى اقتنائه، خاصة في ظل نقص اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال بارتنز، وهو كبير المحررين في القسم العلمي بصحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية: "أنتم قادرون! هذا ما أريد أن أصرح به للعلماء من روسيا، الذين نشروا للتو بيانات عن لقاح اسمه "سبوتنيك V"، الذي سيقلب ردود الفعل القديمة المعادية لروسيا".

وأوضح أنه في البداية وُصف اللقاح الروسي في الغرب بأنه "مريب وغير جدير بالثقة"، ولكن تم نشر نتائج اختباراته الآن، والتي تبدو واعدة.

وأشار بارتنز إلى أن نجاعة اللقاح الروسي تجاوزت 90%.

وقال: "لقد تم حل النزاع بين الشرق والغرب، لكن التوترات لا تزال قائمة. لقد حان الوقت للتخلص من التحيزات، وفي ظل نقص اللقاحات في الغرب، يمكن اقتناء اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إذا لزم الأمر، إذا تم تأكيد نتائج الاختبار".

هذا وقد توجهت إيطاليا هذا الأسبوع بطلب لوكالة الأدوية الأوروبية لتسريع إجراءات تقييم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بهدف الحصول على موافقة لاستخدامه في تطعيم السكان.

وشدد عدد من المسؤولين في المقاطعات الإيطالية على ضرورة إسراع الحكومة في شراء اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، لربح الوقت وإنقاذ حياة الناس.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح سبوتنيك كورونا اعلامي الماني

أخبار تهمك

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يحسم مصير هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

ردة فعل هازارد بعد إصابته الجديدة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 11 ساعة

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت في تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 11 ساعة

أول مباراة للأهلي في الدوري بعد العودة من المونديال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أول تعليق روسي على انتقادات الغرب للقاح كورونا "سبوتنيك 7"

أحدها عربي وآخر بـ140 دولارًا.. أحدث تطورات بورصة لقاح كورونا

هل سيكون لقاح كورونا هدية العلماء للعالم في الكريسماس؟

3 مؤشرات تكشف اقتراب ظهور لقاح كورونا.. وتحرك مصري مهم

أحدثها "أسترازينيكا".. لقاحات أثبتت فاعلية ضد كورونا

روسيا: لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا فعال بنسبة 95 بالمئة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

08:01 ص

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

02:01 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع