نجم الزمالك يكشف عن أسباب رحيله عن القلعة البيضاء

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
كشف عمر السعيد مهاجم فريق الجونة الجديد، أسباب رحيله عن نادي الزمالك، في الميركاتو الشتوي الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.


وصرح عمر السعيد من خلال قناة أون تايم سبورت: أنه قرر الرحيل عن الزمالك، قبل احتراف مصطفى محمد لجالطة سراي التركي، وذلك بسبب ندرة مشاركاته في المباريات.


وأوضح: عدم حصولي على الفرصة وراء رحيلي للجونة على سبيل الإعارة، مشيرًا ان المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو وافق على رحيله بعدما تحدث معه.


وأردف: بالإضافة إلى اعتماد باتشيكو على أشرف بن شرقي في مركز المهاجم، على الرغم من انه يلعب في مركز الجناح الأيسر، مما يعني عدم حصولي على فرصة اللعب.


وأكمل: أنا تحت أمر النادي والجهاز الفني في أي وقت، وسأقدم كل ما لدي مع الجونة، من أجل العودة مجددًا للزمالك في نهاية الموسم.


وأكد: ان الزمالك قادر على التتويج بلقب الدوري، لأنه يضم افضل اللاعبين لكن يصادفهم سوء توفيق، مثلما حدث في مباراة غزل المحلة الاخيرة، هذا امر طبيعي في كرة القدم.


وألمح: أنه فضل الرحيل إلي الجونة على باقي العروض، حيث خاض تجربة سابقة مع الفريق الساحلي، واعتاد على أجوائه، فضلًا عن اقتناعه بعد الحديث الذي دار بينه ورضا شحاتة المدير الفني للفريق.


وأضاف: أفضل لحظاتي مع الزمالك التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018-2019، بينما أصعب لحظة تعرض لها مع الابيض كانت مشاركته في دور حارس المرمى في لقاء النجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية بعد طرد الحارس محمود جنش.


وبسؤاله عن لقطته الشهيرة على مقاعد البدلاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ أجاب: استقبلنا الهدف الثاني أمام الأهلي، وكنت أقول أنني سأسجل هدفًا لكي نتعادل، كنت أحفز نفسي لنكافح حتى الدقيقة الأخيرة، كانت صدمة قوية لنا وأثق أننا سنحقق دوري الأبطال في الموسم الحالي، هذا الجيل رائع ومبشر.


وأختتم: أن كثير من لاعبي الزمالك كانوا يرفضون رحيله، مشيرا إلى أن علاقته بهم في أفضل حال، "خاصة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق" الذي رفض رحيل السعيد.

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