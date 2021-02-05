أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 5-2-2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
تعانى مصانع الأسمنت خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع سعر التشغيل فى مقابل سعر بيع طن الأسمنت بالسوق المصري لتستقر أسعار الأسمنت فى تعاملات اليوم الجمعة ليسجل سع طن الأسمنت المسلح 770 جنيهًا ، كما سجل أسمنت النصر 775 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت النهضة 715 جنيهًا في الطن، والمخصوص سجل 730 جنيهًا.

بينما سجل أسمنت السويدي 760 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت الممتاز 785 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت العسكري 715 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 740 جنيهًا في الطن.
 

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