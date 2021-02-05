تعرف على موعد مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:51 ص
بوابة الفجر

تَعرض منصة "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب - المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"- في 26 فبراير القادم مسرحية "بودي جارد"، آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، و"مجموعة MBC".

جاء الإعلان عن العرض الحصري عالمياً عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة.


وشارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، وسعيد عبد الغني، ورغدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسرحية عادل امام بودي جارد المملكه السعوديه

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 52 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

أول مباراة للأهلي في الدوري بعد العودة من المونديال

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خسارة المحلة .. استياء من رباعي الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ يوم

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على تصريحات المعز علي

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ حوالي 9 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد كهربا وشريف أمام الدحيل بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موعد مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

زيدان يحسم مصير هازارد في ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

5 ملايين دولار لعرض آخر مسرحيات الزعيم تليفزيونيا

٨ معلومات عن أحمد التهامي في عيد ميلاده

طارق الشناوي يكتب: "بودي جارد" تحت الطلب

تعرف على أول أجر حصل عليه عادل إمام في عمل فني

حقيقة بكاء عادل إمام على صدام حسين قبل إعدامه (فيديو)

خالد سرحان ضيف إنجي علي فى "أسرار النجوم" على نجوم FM

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

02:01 ص

تعرف على موعد مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام

07:51 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع