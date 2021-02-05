أول مباراة للأهلي في الدوري بعد العودة من المونديال

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:00 ص
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمنافسات المحلية، بملاقاة سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الأهلي في قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية، حيث تخطي امس الخميس الدحيل القطري في ربع نهائي البطولة، بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

ويواجه المارد الأحمر نظيره سموحة على ملعب الأهلي وي السلام، يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، في الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطتين، بأقل مباراة، وفي حالة فوزه على الفريق السكندري يتصدر بفارق نقطة.

بينما يتواجد سموحة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، من 10 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات، وتعادل في ست مباريات، وخسر مباراة واحدة فقط.

يذكر ان الأهلي يلاقي بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري ابطال اوروبا، في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الإثنين المقبل، على ملعب الريان في الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

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