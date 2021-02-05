ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:30 ص
أمل الحلفاوي
تستكمل منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر فبراير الجاري.

ويشهد اليوم الجمعة، إقامة لقائين، الأول بين فريقي الباطن والفيصلي، والثاني بين أهلي جدة والوحدة، بعد أن تم لعب 4 لقاءات أمس الخميس.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين على النحو التالي:

1- الشباب برصيد 32 نقطة
2- الهلال برصيد 30 نقطة
3- الأهلي برصيد 30 نقطة
4- الاتحاد برصيد 28 نقطة
5- التعاون برصيد 25 نقطة
6- النصر برصيد 24 نقطة
7- الاتفاق برصيد 24 نقطة
8- أبها برصيد 24 نقطة
9- القادسية برصيد 21 نقطة
10- الوحدة برصيد 21 نقطة
11- الرائد برصيد 19 نقطة
12- الفتح برصيد 18 نقطة
13- الباطن برصيد 17 نقطة
14- الفيصلي برصيد 17 نقطة
15- العين برصيد 13 نقطة
16- ضمك برصيد 12 نقطة

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