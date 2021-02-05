واشنطن تدين تصريحات تركيا حول تورطها في محاولة الانقلاب عام 2016

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات صادرة من مسؤول تركي، تتهم واشنطن بالتورط في محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الحديث عن تورطنا في محاولة الانقلاب بتركيا مغلوط بشكل كامل".



