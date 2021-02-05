واشنطن تدين تصريحات تركيا حول تورطها في محاولة الانقلاب عام 2016

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:57 ص
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات صادرة من مسؤول تركي، تتهم واشنطن بالتورط في محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الحديث عن تورطنا في محاولة الانقلاب بتركيا مغلوط بشكل كامل".

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تصريحات المسؤول التركي لا تليق ببلد عضو في الحلف الأطلسي، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

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