واشنطن تدين تصريحات تركيا حول تورطها في محاولة الانقلاب عام 2016
الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:57 ص
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات صادرة من مسؤول تركي، تتهم واشنطن بالتورط في محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الحديث عن تورطنا في محاولة الانقلاب بتركيا مغلوط بشكل كامل".
وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تصريحات المسؤول التركي لا تليق ببلد عضو في الحلف الأطلسي، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.
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