نجوم الفن يهنئون الأهلي بعد فوزه على الدحيل القطري





أحمد التهامي



علاء مرسي



رامى صبرى



غادة عبد الرازق



نبيل الحلفاوى

يوسف الشريف



محمد الشقنقيرى











هنأ عدد كبير من نجوم الفن النادى الأهلى بعد فوزه على فريق الدحيل القطرى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.يرصد "الفجر الفني" رسالة نجوم الفن إلى النادى الأهلى بعد الفوز:هنأ أحمد التهامى الأهلي من خلال "الفجر الفني" قائلًا: "مليون مبروك لنادى الأهلى وجماهيره، الأهلى فريق كبير وفريق عظيم والفرقة كانت بتلعب بروح قتالية عالية".وتابع: "والمدرب كان منظم الفرقة بشكل كبير والشناوى كان رجل المباراة، والفرقة كلها أدت على أفضل وجه، وحسين الشحات كان جوله عالمى، فحقيقى الفرقة فرقة كبيرة وكل الفرقة لعبت بروح الفريق وبروح قتالية عالية جدا، كان شكلهم حلو انهاردة وربنا يوفقهم فى ماتش البابرين ميونخ، ونتمنى فوز الأهلى فى ماتش البارين".حرص الفنان علاء مرسى على تهنئة النادى الأهلى وذلك بعد فوزه اليوم على فريق الدحيل القطرى، فى بطولة كأس العالم للأندية.وقال علاء مرسي لـ"الفجر الفني"، مهنئا نادى الأهلى "مبروك لمصر مبروك للأهلي مبروك ودايما في نصر".كما حرص الفنان رامي صبري على تهنئة النادى الأهلى وذلك بعد فوزه اليوم على فريق الدحيل القطرى، فى بطولة كأس العالم للأندية.وقال رامى صبرى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،"مبروك لمصر وللنادي الاهلي لصعوده نصف النهائي شرفتونا يارجالة".ونشرت غادة عبد الرازق، صورة جديدة تحتفل بها بفوز النادي الأهلي على فريق الدحيل القطري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".وقال الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر :"مبروك للأهلي الصعود إلى نصف النهائي بعد أن لعب شوطًا واحدًا".فيما قال النجم يوسف الشريف. عبر تويتر :"مبروك للأهلي ولمصر كأس العالم للأندية".وقال محمد الشقنقيرى لـ"الفجر الفني" مهنئا نادى الأهلى "ألف مليون مبروك لأبطال النادي الأهلى و لكل الجماهير المصرية الله، الوطن، الأهلي".