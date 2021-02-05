خبيرة تنمية بشرية: الخيانة تلعب دورا كبيرا في الخرس الزوجي (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان الريس، خبيرة التنمية البشرية، إن الرجل قبل الزواج "مش واخد على الكلام الكثير"، وهذه طبيعة شخصيته، وبالتالي بعد الزواج يستمر طبعه بنفس الطريقة وهو ما يؤدي لوجود شكاوى من زوجته أنه لا يتحدث معها.





وأضافت إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه بعد فترة من الزواج قد تكون قصيرة يحدث الملل أو الخرس الزوجي بين الزوجين، بسبب الروتين اليومي بينهما.



