انتحار شاب شنقاً داخل غرفته بالعمرانية
الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:26 ص
إيمان عبد العاطي
أقدم شاب على الانتحار عن طريق شنق نفسه، داخل منزله بحي العمرانية، غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل غرفته بنطاق القسم.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة والنقيب عبد الرحمن محمدين معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "م.م" في أواخر العقد الثاني من العمر، يرتدي كامل ملابسه ووجود آثار حز حول رقبته، وآثار كدمة بالوجه.
وبسؤال والدته أفادت بانتحار نجلها بسبب تعدد الخلافات بينه وبين والده.. "ابني انتحر بسبب المشاكل".
وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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