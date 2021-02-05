انتحار شاب شنقاً داخل غرفته بالعمرانية

أقدم شاب على الانتحار عن طريق شنق نفسه، داخل منزله بحي العمرانية، غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل غرفته بنطاق القسم.



