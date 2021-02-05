انتحار شاب شنقاً داخل غرفته بالعمرانية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أقدم شاب على الانتحار عن طريق شنق نفسه، داخل منزله بحي العمرانية، غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل غرفته بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة والنقيب عبد الرحمن محمدين معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "م.م" في أواخر العقد الثاني من العمر، يرتدي كامل ملابسه ووجود آثار حز حول رقبته، وآثار كدمة بالوجه.

وبسؤال والدته أفادت بانتحار نجلها بسبب تعدد الخلافات بينه وبين والده.. "ابني انتحر بسبب المشاكل".

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر انتحار الفجر

أخبار تهمك

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 5 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

انتحار شاب في "الصف"

تكثيفات أمنية لكشف غموض العثور على جثة سودانية في بولاق الدكرور

بـ"ملاءة سرير".. عاطل يشنق نفسه داخل شقته في العمرانية

"مشنوقًا بغرفته"..نقل جثة الشاب المنتحر بأوسيم إلى المشرحة

تفاصيل جديدة حول واقعة الشاب المنتحر بأوسيم

شنق نفسه بسور البلكونة.. تفاصيل مؤلمة لحالة انتحار في الهرم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

11:31 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع