تشيلسي يزيد من معاناة توتنهام ويحسم ديربي لندن

تفوق تشيلسي على نظيره توتنهام هوتسبر بهدف دون رد، في ديربي لندن، في المواجهة التي أقيمت مساء الخميش ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.





وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في ترتيب المسابقة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام، الذي تراجع للمركز الثامن.





وارتدى جورجينيو ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، فيما فشل توتنهام في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليتلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي.



