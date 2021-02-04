فيروس كورونا يقتحم أتلتيكو مدريد من جديد

اقتحم فيروس كورونا نادي أتلتيكو مدريد من جديد، بعد إصابة 4 حالات لنجوم الصف الأول في الروخي بلانكوس.





ويعاني الفريق من العديد من الغيابات آخرها موسى ديمبيلي الذي انضم لقائمة المصابين بالفيروس والتي تضم كلا من جواو فيليكس وماريو هيرموسو ويانيك كاراسكو.





ولم يحصل ديمبيلي على فرصة ارتداء قميص فريقه الجديد، حيث سيبقى في الحجر المنزلي.





وظهرت نتيجة المهاجم الفرنسي، الذي انضم للروخيبلانكوس في يناير الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادماً من نادي ليون الفرنسي، عقب الاختبارات التي خضع لها لاعبو الفريق الأربعاء.





وسيغيب اللاعبون الأربعة عن مباراة الفريق أمام ضيفه سيلتا فيغو الإثنين المقبل في الجولة 22 من الدوري الإسباني.





وبات كوفيد-19 يهدد أتلتيكو بفقدان صدارة "الليغا"، التي ظل متمسكا بها طوال الفترة الماضية.





ويتصدر الروخيبلانكوس الدوري بـ50 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة وريال مدريد حامل اللقب، لكنه لعب مباراة أقل منهما.





ويستعد الفريق المدريدي لمواصلة مشوار "الليغا" عندما يستقبل سيلتا فيجو على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث من المنتظر أن يجري المدير الفني دييغو سيميوني خلال هذه المباراة بعض التغييرات في التشكيل وفي مراكز بعض اللاعبين لتعويض غياب المصابين.





كما ينتظر الفريق خوض مواجهة مهمة أمام تشيلسي الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 23 فبراير .



