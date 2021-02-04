فيروس كورونا يقتحم أتلتيكو مدريد من جديد

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:29 م
اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
وكالات
اقتحم فيروس كورونا نادي أتلتيكو مدريد من جديد، بعد إصابة 4 حالات لنجوم الصف الأول في الروخي بلانكوس.

ويعاني الفريق من العديد من الغيابات آخرها موسى ديمبيلي الذي انضم لقائمة المصابين بالفيروس والتي تضم كلا من جواو فيليكس وماريو هيرموسو ويانيك كاراسكو.

ولم يحصل ديمبيلي على فرصة ارتداء قميص فريقه الجديد، حيث سيبقى في الحجر المنزلي.

وظهرت نتيجة المهاجم الفرنسي، الذي انضم للروخيبلانكوس في يناير الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادماً من نادي ليون الفرنسي، عقب الاختبارات التي خضع لها لاعبو الفريق الأربعاء.

وسيغيب اللاعبون الأربعة عن مباراة الفريق أمام ضيفه سيلتا فيغو الإثنين المقبل في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وبات كوفيد-19 يهدد أتلتيكو بفقدان صدارة "الليغا"، التي ظل متمسكا بها طوال الفترة الماضية.

ويتصدر الروخيبلانكوس الدوري بـ50 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة وريال مدريد حامل اللقب، لكنه لعب مباراة أقل منهما.

ويستعد الفريق المدريدي لمواصلة مشوار "الليغا" عندما يستقبل سيلتا فيجو على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث من المنتظر أن يجري المدير الفني دييغو سيميوني خلال هذه المباراة بعض التغييرات في التشكيل وفي مراكز بعض اللاعبين لتعويض غياب المصابين.

كما ينتظر الفريق خوض مواجهة مهمة أمام تشيلسي الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 23 فبراير .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ ساعة و 8 دقيقة

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ ساعتين

نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ ساعة و 23 دقيقة

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي أكثر الفرق العربية والإفريقية تحقيقا للفوز في كأس العالم للأندية

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

11:31 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع