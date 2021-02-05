من المتسبب في الخرس الزوجي؟.. خبيرة تنمية بشرية تجيب (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة إيمان الريس خبيرة التنمية البشرية، إن العلاقة بين الرجل والمرأة تتغير بعد الزواج، لافتة إلى أن الزوجة تحتاج إلى الحب والتقدير من الزوج مع قدرته على تحمل المسؤولية وضرورة مشاركتها بعض الأعمال المنزلية وتربية الأطفال.

وأضافت "الريس" خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة تحترم الرجل المسؤول وقادر على القيام بجميع متطلباتها المادية، لافتة إلى أن الأعباء الاقتصادية على الزوج ومحاولة توفير حياة كريمة لزوجته وأبنائه قد يأخذه في دوامة يبتعد بها عن اهتماماتهم.

وتابعت خبيرة التنمية البشرية، أن عدم وجود اهتمامات مشتركة بينهما يعد أحد أسباب الخرس الزوجي فمن الشائع أن تنشغل الزوجة في أمور أولادها والأعمال المنزلية وعلاقاتها الاجتماعية مع الأصدقاء والأقارب، بينما الزوج ينشغل بعمله وأصدقائه والألعاب المختلفة مثل "البلاي ستيشن".

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