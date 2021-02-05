خالد الجندي: الدين جاء لتيسير حياة الناس (فيديو)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:45 ص
خالد الجندي
خالد الجندي
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفتوى يجب أن ترتبط بالمجتمع وخاصة أن الدين نزل لكي ييسر حياة الإنسان، معقبًا: "لا يجوز أن تكون الفتوى فى وادى والمجتمع والدولة في وادى تاني"

وأشاد "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: بدور دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، فى مشاركتها على القضايا الملتهبة بسرعة كبيرة، متابعًا: "دلوقتى بيحصل ملاحقة للفتن في المجتمع وتقضى عليها برأي وسطى، يراعى البعد الإنساني والمجتمعي"،

وأشار إلى أن الدار ردت على أحد الأزاهرة الذى أهان المصريين بحديثه عن الأثار المصرية بالقول بأن عرض الأثار من أجل حفنة من الدولارات حرام.، لافتَا إلى أن دار الافتاء حسمت الجدل في المجتمع، برأي سديد حيث قالت: "لا مانع شرعًا من قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج المومياوات القديمة، وعرضها في المتاحف، مع الاحتياط التام في التعامل معها مما لا يُخِلُّ بحقوق الموتى في التكريم".

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