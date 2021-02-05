خالد الجندي: الدين جاء لتيسير حياة الناس (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفتوى يجب أن ترتبط بالمجتمع وخاصة أن الدين نزل لكي ييسر حياة الإنسان، معقبًا: "لا يجوز أن تكون الفتوى فى وادى والمجتمع والدولة في وادى تاني"





وأشاد "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: بدور دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، فى مشاركتها على القضايا الملتهبة بسرعة كبيرة، متابعًا: "دلوقتى بيحصل ملاحقة للفتن في المجتمع وتقضى عليها برأي وسطى، يراعى البعد الإنساني والمجتمعي"،



