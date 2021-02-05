انحسار الأمطار على هذه المناطق.. تعرف على خريطة سقوط الأمطار اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا كشفت فيه عن توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، حيث يشهد شمال البلاد تحسن في الأحوال الجوية وتبقي فرص الأمطار قائمة علي سيناء، وجاءت التوقعات كالتالي:





- أمطار خفيفة: على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد.





- أمطار متوسطة تون رعدية أحيانًا: على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة (شلاتين- مرسى علم- القصير- الغردقة- رأس غارب- الزعفرانة- الطور- السويس- كاترين- نخل- رأس سدر- شرم الشيخ).





- نشاط رياح: على أغلب الأنحاء.



