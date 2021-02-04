شاهد.. لحظة طلاق مي عمر وأحمد زاهر في لؤلؤ (فيديو)

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شهدت الحلقة الثلاثين من مسلسل "لؤلؤ" طلاق طارق "احمد زاهر" للؤلؤ "مي عمر " وذلك بعد رؤيتها علي فراش بودة "محمد الشرنوبي" بورشته ولا يعلم أن بودة قام با اغتصابها دون علمها بعد شربها منوم.





مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.







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