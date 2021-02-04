مديرة اليونسكو: المتحف المصري الكبير إنجاز مبهر (صور)

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
استقبل اللواء مهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ميتلد روسل؛ مديرة مركز التراث العالمي باليونسكو، والوفد المرافق لها، في زيارة لهم إلى المتحف.

وتأتي زيارة روسل للمتحف الكبير على هامش زيارتها الحالية إلى مصر والتي طافت خلالها بعدد من المواقع التراثية المصرية، وكان في رفقتها الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كما كان في استقبال الوفد الزائر الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف.

وشملت جولة روسل بالمتحف الكبير زيارة لمعامل مركز ترميم الآثار، وميدان المسلة المعلقة، والبهو العظيم؛ حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم، وما يُعْرَض عليه من آثار ضخمة، فضلا عن قاعتي الملك توت عنخ آمون.

وأهدى المشرف العام على المتحف المصري الكبير السيدة روسلر وأعضاء الوفد الزائر قطعًا فنية مميزة، من المشغولات اليدوية التي تحمل شعار المتحف، والتي برع في إنتاجها مركز الفنون والحرف اليدوية التابع للمتحف المصري الكبير، وذلك على سبيل الهدية التذكارية.

الجدير بالذكر أن مديرة مركز التراث العالمي باليونسكو قد دونت في سجل كبار الزوار إعجابها البالغ بالمتحف وتصميمه، وأعربت عن انبهارها بالواجهة الفريدة، وأشادت بما يقوم عليه المتحف من ابتكارات وأفكار مميزة. وكذلك أبدى الوفد إعجابه بالآثار المصرية المعروضة به، وبكافة ما شاهده من إنجازات في سياق هذا المشروع الضخم، الذي أصبح العالم يترقب افتتاحه يومًا بعد يوم.
مديرة اليونسكو: المتحف المصري الكبير إنجاز مبهر (صور)
مديرة اليونسكو: المتحف المصري الكبير إنجاز مبهر (صور)
مديرة اليونسكو: المتحف المصري الكبير إنجاز مبهر (صور)
مديرة اليونسكو: المتحف المصري الكبير إنجاز مبهر (صور)
مديرة اليونسكو: المتحف المصري الكبير إنجاز مبهر (صور)
مديرة اليونسكو: المتحف المصري الكبير إنجاز مبهر (صور)
مديرة اليونسكو: المتحف المصري الكبير إنجاز مبهر (صور)
مديرة اليونسكو: المتحف المصري الكبير إنجاز مبهر (صور)

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