رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:31 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
أمنية فوزي

أكد الكابتن رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن أداء النادي الأهلي الدفاعي في المباراة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية من أجل الصعود "ضحك على الدقون"، قائلا: "موسيماني لم يقسم أوقات المباراة، ولم يغير خطه طوال المباراة".

وأضاف "عبد العال"، خلال تحليل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فريق الدحيل القطري لم يؤدي بشكل جيد خلال الشوط الاول، متابعا: "الدحيل مدخلش المباراة في الشوط الأول، والمفروض موسيماني كان في الشوط الثاني استعان بالسرعات".

وتابع: "كان لازم موسيماني يستعين بسرعات محمد شريف وصلاح محسن في الشوط التاني.. نزلهم والأهلي مضغوط ومقدرش يستفاد بيهم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني رضا عبد العال بطولة كأس العالم للأندية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

منذ ساعة و 8 دقيقة

2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

منذ ساعتين

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي أكثر الفرق العربية والإفريقية تحقيقا للفوز في كأس العالم للأندية

منذ 40 دقيقة

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

11:15 م

رضا عبد العال عن أداء الأهلي أمام الدحيل: "ضحك على الدقون"

11:31 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:52 م

الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع