أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 5-1-2021

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك ونستعرض فيما يلى سعر العملة الأمريكية فى البنوك.









سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم:









- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.









-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.



