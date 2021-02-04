محمد أبوتريكة يهنىء الأهلي على الوصول لنصف نهائي مونديال الأندية

هنأ محمد أبوتريكة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت، فريقه على التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

هنأ محمد أبوتريكة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت، فريقه على التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

وكتب أبوتريكة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "مبروك للأهلي المونديالي.. الأهلي كالعادة يشرفك في كل حتة".

وكتب أبوتريكة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "مبروك للأهلي المونديالي.. الأهلي كالعادة يشرفك في كل حتة".