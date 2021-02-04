محمد أبوتريكة يهنىء الأهلي على الوصول لنصف نهائي مونديال الأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
محمد الصو
هنأ محمد أبوتريكة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت، فريقه على التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

وكتب أبوتريكة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "مبروك للأهلي المونديالي.. الأهلي كالعادة يشرفك في كل حتة".

وأضاف تريكة: "بنحبك يا أهلي.. بالتوفيق في القادم إن شاء الله".

وكان النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، حقق الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب المدينة التعليمية بربع نهائي المونديال.

وضرب المارد الأحمر، موعد تاريخي في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، بالمباراة المقرر لها يوم 8 من الشهر الجاري في نصف نهائي البطولة.

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