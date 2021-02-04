الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
اختير أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رجلا لمباراة الفريق الأحمر أما م نظيره الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء اختيار أيمن أشرف رجلا للمباراة بعدما قدم مستوى مميز للغاية نجح خلاله مع زملائه في الحفاظ على فوز فريقه بهدف دون مقابل.

وفاز الأهلي مساء اليوم الخميس على نظيره الدحيل القطري بهدف دون رد ليضرب موعدا ناريا مع بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.

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ايمن اشرف اه الاهلي في المونديال الاهلي

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