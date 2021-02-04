محللة فنية تكشف توقعات أداء البورصة خلال الفترة المقبلة

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قالت داليا السواح، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إنه حدث انخفاضا طفيفا في البورصة المصرية خلال الساعات الماضية؛ خلال التداول والذي وصل إلى مليار و700 مليون، وتم التداول فيها على 625 مليون سهم، مشيرة إلى أن هذه الأيام تشهد ارتفاعا معتدلا منذ أول يناير الماضي نتيجة المراكز المالية الصناديق والبنوك الاستثمارية.

وأضاف "السواح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سعيد الأطروش"، في برنامج "منتدى الأعمال"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك أكثر من 64 مليار جنيه مكاسب سوقية لبورصة مصر خلال يناير الماضي، مشيرا إلى أن اليوم كان هناك مقامة بسيطة بانخفاض طفيف ووقف المؤشر عن 11،600 نقطة، مشيرا إلى أن المؤشر أحدث دعما عن 11،400، مع منطقة دعم على المدى الطويل عند 10،800، متوقعة حدوث استمرار الأداء الإيجابي للبورصة خلال الأيام المقبلة.

وتابعت: "من القطاعات التي حققت نموا على المراكز المالية هناك قطاع الأغذية والقطاع الطبي"، مشيرة إلى أن هذه القطاعات حققت نموا كبيرا نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الموجودة حاليًا.

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